FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Yunanistan sınırından yurt dışına kaçma girişiminde bulunurken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 zanlı emniyete teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri dün Yunanistan sınırında Serem köyü yakınlarındaki devriye sırasında 2'si çocuk 9 kişiyi yakalamıştı.

FETÖ şüphelisi oldukları tespit edilen zanlılar hudut karakolundaki ilk sorgularının ardından jandarmaya teslim edildi.

Yurt dışı çıkış yasakları bulunan ve mesleklerinden ihraç edilen eski Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı B.Y, eski TRT çalışanı yazılımcı E.K, doktor M.S.A, öğretmenler Ö.E, H.M.Ç, hemşire S.A ve zabıt katibi Y.E.G savcının talimatı üzerine jandarma tarafından sağlık kontrolü sonrası emniyete teslim edildi.



Öte yandan B.Y ve E.K'nin yapılan sorgusunda 3 ayrı suçtan arama kaydının olduğu öğrenildi.

Bu arada sınırda yakalanan 2 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.







