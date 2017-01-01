Ustaların "erken" mesaisi karakolda bitti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir iş yerinin çatı tadilatı için sabahın erken saatlerinde mesaiye gelen inşaat ustaları, hırsız sanılınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da vatandaşların sabah erken saatlerde Kuyumcular Çarşısı'na merdivenle giren kişiler olduğu ve kaynak sesleri geldiğini ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, zanlıların kaçma ihtimaline karşı çarşıya çıkan sokakları tuttu. Polis ekipleri çarşının çatısına çıkmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çarşının dar sokaklarında inceleme yapan polis ekipleri, kaynak seslerinin geldiği çatıya yöneldi.

İtfaiye araçlarının yardımıyla çatıya çıkan ekipler, çatıda kaynak makinasıyla çalışma yapan biri Suriyeli 3 kişiyle karşılaştı. Ahmet Ö, Erol T. ve ismi henüz öğrenilemeyen Suriyeli bir işçi, ifadelerine başvurulmak üzere Yenikapı Polis Merkezine götürüldü.

Ahmet Ö. polis merkezine götürülürken gazetecilere yaptığı açıklamada, çatıda bakım çalışması yaptıklarını, böyle bir duruma düşebileceklerini aklına getirmediğini söyledi.

Zanlıların, çatıda tadilat yaptıklarını belirtmesi üzerine polis ekipleri iş yeri sahibine ulaştı. İş yeri sahibinin de "Onlar hırsız değil, anlaştığım ustalar" demesi üzerine söz konusu 3 kişi, serbest bırakıldı.