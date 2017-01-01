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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Hükümlülerin ektiği buğdaylar başak verdi

25 Nisan 2017 Salı, 11:35
Hükümlülerin ektiği buğdaylar başak verdi

ADANA (AA) - Adana'da kısmen açılan Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler tarafından 500 dönümlük araziye ekilen buğdaylar başak verdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 1994 yılında "tarım cezaevi" yapılması için Adalet Bakanlığına devredilen ancak yıllardır vatandaşların işgal ederek tarım ve hayvancılıkta kullandığı 691 dönüm Hazine arazisi tahliye edilerek, Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu haline getirildi.

İnfaz kurumunda, yılda 3 defa ürün verebilecek şekilde yöreye uygun organik tarım ile büyük ve küçükbaş hayvancılık, lisanslı sera üretimi, örtü altı tarım, fidan ve çiçek yetiştiriciliği yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Bölgeye ilk etapta 120 kişi kapasiteli 2 katlı prefabrik bina yapılarak yerleştirilen hükümlüler, çeşitli tarım aletleri de kullanarak 500 dönüm alana buğday ekti.

Başak veren buğdayların yaklaşık bir ay sonra hasadının yapılacağı, 100 dönümlük araziye de fıstık ekme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumunun bin kişi kapasiteli olduğunu, buranın henüz kısmen faaliyete geçtiğini belirtti.

Prefabrik bölümlerin inşa edildiğini anlatan Yeldan, şunları kaydetti:

"Bazı mahkumları yerleştirdik ve üretime başladılar. Şu anda buğday üretimi yapıyorlar. Cezaevlerindeki insanların meslek sahibi yapılmasını amaçlıyoruz. Bunun için Türkiye İş Kurumuyla protokol yaptık. Cezaevinde olup da çalışanların günlükleri 6 liradan 21 liraya çıkarıldı. Günde 21 lira kazanan insanların maddi olarak kimseye ihtiyacı olmaz. Bu insanlar ailelerine yük olmaz ve kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılarlar. Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler hem üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayacaklar hem de sertifikalı çiftçi olarak cezaevinden çıkacaklar."

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