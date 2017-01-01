Bulduğu ve emniyete verdiği 16 bin lira işçilerin ücretiymiş

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GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde bir seyyar satıcının bankanın önünde bulduğu 16 bin lira, emniyet aracılığıyla sahibine teslim edildi.

Minibüsüyle ilçe merkezinde ve mahallerinde seyyar satıcılık yapan Bülent Yurtseven, bir bankadaki işlemlerinin ardından aracına bineceği sırada yerde bir zarf buldu.

Zarfı açtığında içerisinde 16 bin lira olduğunu gören Yurtseven, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek parayı teslim etti.

Paranın ilçedeki bir firmaya ait olduğu ve bankaya götürülürken Mehmet Bozfırat tarafından düşürüldüğü belirlendi.

Güvenlik güçleri, gerekli işlemlerin ardından parayı Yurtseven'i de çağırarak Bozfırat'a teslim etti.

Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulduğu zarfı açtığında içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüğünü ve çok şaşırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Hemen gittim durumu polise bildirdim. Onlar da sağ olsunlar hemen paranın sahibine ulaşmışlar. Beni arayarak Emniyet Müdürlüğüne davet ettiler. Gittiğimde parayı düşüren kişi olduğunu söyleyen vatandaş oradaydı. Yerde bulduğum o parayı 5 yılda zor kazanırım. Ama benim olmadığı için tenezzül dahi etmedim. Zaten bulduğum para da düşüren kişinin çalıştığı iş yerindeki işçilerin maaşıymış. Bu nedenle parayı sahibine ulaştırdığım için çok mutluyum."