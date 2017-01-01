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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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KTÜ'ye 10'u profesör 30 akademisyen alınacak

25 Nisan 2017 Salı, 12:55

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 10'u profesör 30 akademisyen alınacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler, Fatih Eğitim, Tıp ve Mimarlık fakültelerinde görev yapmak üzere ikişer, Of Teknoloji Fakültesi ile Maçka Meslek Yüksekokuluna ise birer profesör alınacağı belirtildi.

Fatih Eğitim Fakültesinde görev yapmak üzere 3 doçent alınacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mimarlık ve İletişim fakültelerinde görev yapmak üzere ikişer, Tıp, Hukuk ve İlahiyat fakültelerinde görev yapmak üzere ise birer yardımcı doçent alınacak. Fen Fakültesine 4, Fatih Eğitim Fakültesine 2, Tıp ve Edebiyat fakülteleri ile Beşikdüzü ve Maçka Meslek yüksekokullarına ise birer yardımcı doçent alımı gerçekleştirilecek."

Açıklamada, tüm kadrolar için başvuruların 9 Mayıs'a kadar yapılabileceği bildirildi.

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