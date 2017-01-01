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477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

25 Nisan 2017 Salı, 13:08
477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

MANİSA (AA) - UNESCO'nun belirlediği "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesinde" yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali törenle başladı.

Bu yıl 10 ülkenin katıldığı festival için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören öncesinde Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna folklor ekipleri, yöresel kıyafetleriyle gösteri sundu.

Törende konuşan Manisa'yı, Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivalin her geçen yıl daha coşkulu kutlandığını belirterek, "Festivalimiz Manisamız için hayırlı uğurlu olsun. En önemli şey devamlılık, festivallerin devamlılığı, biz bu yönden çok şanslıyız. Tam 477 yıldır süren bir festivalimiz var. İçerisinde birçok şeyi, tarihi, kültürü ve sağlığı barındırıyor. Çok güzel bir Mesir geleneğine sahibiz. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Verilen katkılarla festivalin büyüdüğünü görmek, bir Manisalı olarak beni gerçekten çok mutlu ediyor." dedi.

Geleneğin yaklaşık 5 asırdır devam ettirildiğini vurgulayan Manisa Valisi Güvençer de festivale sahip çıkan ve emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından, "Dünden bugüne Manisa" fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Festival kapsamında, pazar gününe kadar şehrin muhtelif yerlerinde gün boyu çeşitli etkinlik, sergi ve açık hava konserleri düzenlenecek.

- Geleneğin tarihçesi

Kaynaklara göre, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, sultan için baharat karışımıyla macun hazırladı. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, macunun her yıl aynı dönemde karılarak, halka saçılmasını istedi.

Bunun üzerine her yıl nevruzda hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki noktalardan halka saçılıyor. Törenleri izleyip, mesir macununu kapabilmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'ya gelip, Sultan Meydanı'nda toplananlar ilginç görüntüler oluşturuyor.

- 477 yıldır aynı formülle üretiliyor

İçeriği 477 yıldır bozulmadan hazırlanan mesir macununda şunlar bulunuyor:

"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, limon kabuğu, portakal kabuğu."

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