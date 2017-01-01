Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması

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GAZİANTEP (AA) - Çekya Başkonsolosu Maria Opelova, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un önceki gün evinde ölü bulunan Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral ile ilgili, önemli bir sporcularını kaybettiklerini ve bunun acısını yaşadıklarını söyledi.

Opelova, beraberindeki Gaziantepspor Menajeri Erhan Yüksek ile Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezine geldi.

Beraberinde getirdiği evrakı kurum yetkililerine teslim edip, gelişmeler hakkında bilgi alan Opelova, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri açısından büyük bir trajedi yaşadıklarını belirtti.

Önemli bir sporcularını kaybettiklerini ve bunun acısını yaşadıklarını dile getiren Opelova, Rajtoral'ın hastalığıyla ilgili iddialara ilişkin bilgisinin olmadığını kaydetti.

Opelova, cenazenin Çekya'ya gönderileceğini ve bununla ilgili çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.

- Antalya'dan cenaze aracı getirildi

Öte yandan Rajtoral'ın cenazesinin konsolosluk yetkililerine teslim edilebilmesi için gerekli evrakın hazırlandığı öğrenildi.

Evrakın büyük olasılıkla bugün yetişmeyeceği ve cenaze nakil işleminin yarına kalabileceği belirtilirken, Rajtoral'ın cenazesi için Antalya'dan soğutuculu cenaze nakil aracı Gaziantep'e getirildi. Aracın, işlemlerin ardından Gaziantep Havalimanına götüreceği, cenazenin daha sonra özel bir uçakla Çekya'ya nakledileceği bildirildi.

Öte yandan Gaziantep Adli Tıp Kurumunda hazır bekletilen araçta Rajtoral için ahşap işlemeli özel bir tabutun da Gaziantep'e getirildiği ifade edildi.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Beştepe Mahallesi'ndeki evinde önceki gün ölü bulunan Rajtoral'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezine getirilmişti. Dün ceset üzerinde yapılan incelemenin ardından hazırlanan ilk rapora göre, Çek futbolcunun intihar ettiği belirlenmişti.