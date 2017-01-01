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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da trafik kazası: 6 yaralı

25 Nisan 2017 Salı, 13:45
Batman'da trafik kazası: 6 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekirhan Beldesi'ne bağlı Güneşli köyünden Batman'a giden Medeni Eripek yönetimindeki 81 DS 107 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Adem Devecioğlu'nun kullandığı 34 GCF 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Develioğlu ve Eripek ile Çetin Yiğit, Hicran Eripek, Veysi Eripek ve henüz ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


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