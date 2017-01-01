Kırklareli'ndeki FETÖ'nün adliye yapılanması davası

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KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilenlerin de aralarında bulunduğu eski adliye ve ceza infaz kurumu personeli 20 sanık katıldı.

Eski ceza infaz koruma memuru tutuklu sanıklardan İlyas Uzun, savunmasında, "terör örgütü yöneticisi olma" suçlamasının kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, terör örgütü FETÖ ile hiçbir bağı bulunmadığı iddia etti. Uzun, Adalet Bakanlığının katiplik sınavlarında da kimseye yardım etmediğini öne sürdü.

Birine referans olmasının mümkün olmadığını aktaran Uzun, "Örgüt mensubu olsam önce kendim iş bulabilirdim. Ben 30 yaşında memur olabildim. Daha önce sözleşmeli olarak çalışıyordum. Kimseye de ne ilk maaşımın tamamını ne de daha sonraki maaşlarımın bir kısmını verdim. Zaten aldığım para da ortadadır.'' diye konuştu.

Emniyet ve savcılık ifadelerini kabul etmediğini dile getiren Uzun, ifadeleri baskı altında verdiğini iddia etti.

Kaldığı evde, ev arkadaşları ile zaman zaman sohbetler gerçekleştirdiklerini belirten Uzun, burada siyasi ya da örgüte yönelik konuşmadıklarını ileri sürdü.

Sohbetlerin suç unsuru oluşturamayacağını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Evdeki sohbetlerde ya akrabalar ya askerlik anıları anlatılırdı ya da memleket meselelerini konuşurduk. Onu da beceremedik ya... Erkek muhabbetleri yapardık. Bunun suç sayılması ne kadar doğru olur? Somut deliller olmadan gizli tanıkların ifadeleri yüzünden tutuklandım. Beratimi ve tahliyemi istiyorum.''

Duruşmaya, İlyas Uzun'un savunmasının ardından öğle arası verildi.