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Bursa 11. Sokak Oyunları Şenliği

25 Nisan 2017 Salı, 14:45
Bursa 11. Sokak Oyunları Şenliği

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi organize edilen Sokak Oyunları Şenliği'ne katılan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilerin katıldığı etkinlik, Kültürpark'ta oluşturulan kortejle başladı. Ellerinde dünyayı oyunla yorumlayan dövizler taşıyan çocuklar, sokak oyunlarının hatırlatıldığı sloganlarla yürüyüşe renk kattı.

Atatürk Stadyumu Meydanı'na kadar yürüyen çocuklar, burada oluşturulan istasyonlarda mendil kapmaca, birdirbir, cilli baş, ip çevirme, samıdık, yakan top ve körebe gibi oyunlar oynadı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl düzenlenen etkinlikte Atatürk Stadyumu Meydanı'nda oyun istasyonları kurulduğunu ve her istasyonda farklı oyunların oynandığını söyledi.

Amaçlarının, somut olmayan kültürel miraslardan çocuk oyunlarını yaymak olduğunu belirten Erdönmez, "Bununla birlikte, çocukların birbirleriyle sosyal ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Günümüzde dijital dünyanın öne çıkması, bilgisayar ve telefonlar, çocukların birbirleriyle olan ilişkilerini koparıyor. Sokak oyunları ise çocukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenliyor. Mahalle kültürünün olduğu zamanlarda bunları rahatlıkla görebiliyorduk. Şu anda da o kültürü yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Şenliğe, Ağrı, Düzce, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Yozgat, Mersin ve Bursa'dan öğrencilerin katıldığını aktaran Ahmet Erdönmez, bu illerden gelen öğrencilerin de kendi yörelerine ait sokak oyunlarını sunduklarını dile getirdi.

Erdönmez, gelecek yıl şenliği geliştirip, daha fazla şehrin katılımını sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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