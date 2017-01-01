Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,020-1,270 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,020
|1,270
|Makarnalık buğdaylar
|1,033
|1,035
|Ekmeklik diğer buğday
|1,003
|1,040
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,820
|1,146
|ARPA
|Yemlik arpalar
|1,020
|1,070
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,891
|0,899
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,150
|3,616