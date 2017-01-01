Kırklareli'deki FETÖ soruşturmaları

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, Kırklareli 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerine 50 ayrı dosyadan kamu davası açıldığını, bu dosyalarda toplam sanık sayısının 148'i tutuklu olmak üzere 337 olduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dosya sayısının 31 olduğu belirtildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca bugüne kadar toplam bin 33 kişi hakkında işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, soruşturmaların hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

İtirafçıların serbest kalma kriterlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Darbe girişimi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kırklareli 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerine 50 ayrı dosyadan kamu davası açılmıştır. Bu dosyalarda toplam sanık sayısı 337'dir. Bunların 148'i tutuklu, 189'u ise tutuksuz olarak yargılanmaktadır. Soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunanlardan 'itirafçı' olarak ifade vermiş kişilerin beyanlarının, tanık ve gizli tanık ifadeleri ile örtüştüğü görülmüş, yapılan operasyonlarda önemli sonuçlar elde edilmiş, birçok üst düzey ve yönetici konumundaki örgüt mensubu, bu itiraflar neticesinde gözaltına alınarak tutuklanmıştır. İtirafçı kişilerin serbest kalabilmeleri; beyanlarının gerçekliği, niteliği, operasyonlara olan etkisi, tutuklanma sebebinin yasalar nezdindeki durumu ve yine kanunların uygulanabilirliği neticesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca beyanları suçun ortaya çıkmasını ve suç faillerinin cezalandırılmasını temin etmesine vesile olmalıdır. Aksi halde durumu yukarıda sayılanlara uygun olmayanların itirafçı olsalar dahi serbest kalma sürecine ulaşmaları mümkün değildir.

Bu kapsamda, tutuklu durumdayken itirafçı olan ve kanunların izin verdiği ölçüde serbest bırakılanlar, kamuoyunda algılandığı şeklinde beraat etmiş sayılmazlar. ‘Beraat’ kavramı ve kararı, mahkeme nezdinde geçerli olan bir sonuçtur. Bu kişiler, iddianamelerinin gönderildiği ve kabul edildiği mahkemelerin belirlediği duruşma tarihlerinde, hakim karşısına sanık (şüpheli) olarak çıkacak ve savunma yapacaklardır. İtirafçı olmaları, yargılama sonucu ceza almayacakları anlamına gelmez. Soruşturma devam ederken itirafçı olan kişinin, iddianamesi hazırlanıp mahkeme yargılaması başladığında lehine olabilecek uygulamalardan yararlanması yine mahkemenin kararıdır."

Tutukluluk halleri devam eden kişilerin bir daha serbest kalmayacağı şeklindeki algının da yanlış olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kişilerin de durumları mahkeme karşısına çıkıp, savunmalarını yaptıktan sonra, mahkeme heyetinin vereceği kararla netlik kazanacaktır. Soruşturmalar ve yargılamalar, hukuka uygun, kanunlar çerçevesinde, adil, hızlı, şeffaf ve yoğun şekilde devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak sadece Cumhuriyet Başsavcılığımızın resmi açıklamaları dikkate alınıp, kamuoyunda ortaya çıkan asılsız söylemlere itibar edilmemesi, hem soruşturma ve yargılamaların selameti açısından, hem de halkın yanlış bilgi sahibi olmaması açısından önem arz etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.