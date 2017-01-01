Yozgat'tan Haleplilere yardım

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YOZGAT (AA) - Yozgat’ta düzenlenen yardım kampanyasında toplanan unların yüklendiği 11 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Yozgat Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat ve ilçe şubeleri tarafından "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında, il genelinde 11 tır un toplandı. Yardımlar için Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Vali Kemal Yurtnaç, bu kadirşinas davranışın Türk milletinin bir özelliği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün itibarıyla 3 milyon Suriyeli muhacire baktığını aktaran Yurtnaç, şunları kaydetti:

"Bütçemizden 30 milyar dolar para harcadık. Bunlar bizim devletimizin, hükümetimizin dış dünyaya karşı bir mesajıdır, insanlık mesajıdır. Bizler tarih sahnesinde beraber olduğumuz toplumların, atalarımızın at izinin bulunduğu, bir dakika beraber olduğumuz toplumların siyasi olarak değil de insani olarak hamisiyiz. Onların gördükleri zulümleri içerimizde hissediyoruz. İşte buradaki 11 tır da Yozgat'ın kendi çerçevesinde yaptığı çalışmalardan bir tanesidir."

Vali Yurtnaç, yardımların toplanmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Vefa, asil ülkelerin, asil insanların, asil toplumların bir özelliğidir. Bizim de İslam dünyasına karşı yaptığımız bu tür çalışmalar toplumumuzun asaletini beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Salih Sezik, alanda bulunan vatandaşlarla birlikte dua etti.

Un yüklü tırlar, daha sonra Haleplilere ulaştırılmak üzere Kilis Öncüpınar ve Gaziantep Karkamış sınır kapılarına doğru yola çıktı.