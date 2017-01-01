Rodos'a kaçmak isteyen FETÖ zanlısı tutuklandı

SİNOP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalanan zanlı Sinop'ta tutuklandı.
Marmaris'te yakalandıktan sonra Sinop'a getirilen eski emniyet mensubu Aziz T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 12 Nisan'da ormanlık alanda Rodos'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 zanlıdan eski komiser yardımcısı Aziz T, meslekten ihraç edilmeden önce görev yaptığı Sinop'a gönderilmişti.