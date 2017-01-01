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ATSO'nun Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

25 Nisan 2017 Salı, 17:10

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sektöründeki işletmelerin aşırı fiyat indiriminden kaçınmaları gerektiğini belirterek, "Lütfen mümkün olduğu kadar kaliteden taviz vermemeye ve fiyat indirmemeye çalışalım. Bu konuya herkes dikkat etmelidir." dedi.

ATSO'nun Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ATSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çetin, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 23 Nisan vesilesiyle çalışan çocuklar konusunun da gündeme geldiğini belirten Çetin, Türkiye'de 15-17 yaş arasında okumayıp çalışan yaklaşık 700 bin çocuk ve genç bulunduğunu, 110 bin çocuğun da iş aradığını söyledi.

Eskiden çocukların "iş öğrensin, boş kalmasın" diye çırak olarak bir ustanın yanına verildiğini, şimdi ise çırak bulamadıklarını kaydeden Çetin, "Gençlerin bir kısmı internet kafelerde veya bilgisayar başında. Okul bitiren de saha eğitimi almadığı zaman bir iş bilmeden mezun oluyor. Bu nedenle mesleki eğitime ve çıraklık eğitimine memleket meselesi olarak bakmalıyız." diye konuştu.

2017 yılı için stajyer ücretinin 381 lira olarak belirlendiğini anımsatan Çetin, bunun düşük bir rakam olduğunu ve artırılması gerektiğini bildirdi.

Ekonomide kayıtdışılığa değinen Çetin, kayıtdışılıkla mücadele edilmesi, adil bir vergi düzeni getirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini dile getirdi. Çetin, "Her iş adamı devlet nezdinde eşit fırsatlara sahip olmalıdır. İmar aflarıyla veya değişikliğiyle haksızlık yaratılmamalıdır. Perakende Ticaret Yasası'na ticari alan planlaması, zincir mağaza açma sınırı gibi yeni unsurlar eklenmelidir. Bütün sektörlerde kalite kontrolü için daha güçlü bir mekanizma kurulmalıdır." dedi.

- EXPO 2016 Antalya için öneri

EXPO 2016 Antalya için 1,8 milyar lira harcandığını ve ortaya temalı park, sembol eserler çıktığını, fakat şimdi satışının gündemde olduğunu kaydeden Çetin, EXPO'nun anlamından uzaklaşmaması, çocuk ve çiçek temasının Antalya'nın sembolleri olarak korunması gerektiğini bildirdi.

Çetin, "EXPO 1,1 milyon metrekarelik bir alan. Antalya olarak, ortak sosyal fayda yaratacak yenilikçi bir proje düşünülürse güzel olur. Bilim parkı olabilir, biyoteknoloji-tarım teknoparkı olabilir, bilim-sanat köyü olabilir. Artık yenilikçi kamu-özel sektör ortaklığına ihtiyacımız var. Katılımcı bir sistem olmadığında hatalar önlenemiyor. Bunda hepimizin sorumluluğu var, medyamızın da sorumluluğu var." diye konuştu.

- Turizmcilere fiyat uyarısı

Antalya'da bugünlerde en önemli konunun turizmdeki durumun nasıl olacağı olduğunu, turist sayısında hala 2015 ve 2014'ün gerisinde olunsa da geçen yıla göre durumun daha iyi olduğunu anlatan Çetin, mevcut artışın Rusya kaynaklı olduğunu vurguladı.

Antalya'da valilik ve sektörün katılımıyla güçlü bir tanıtım çalışması yürüttüklerini kaydeden Çetin, "Bununla birlikte aşırı fiyat indirimi yapılan yerler olduğunu duyuyoruz. Lütfen mümkün olduğu kadar kaliteden taviz vermemeye ve fiyat indirmemeye çalışalım. Bu konuya herkes dikkat etmelidir." dedi.

Bir başka önemli konunun sebze-meyve ihracatı olduğunu dile getiren Çetin, sebze ihracatında son aylarda Irak pazarının canlandığını, artık alternatif pazarların da zorlanması gerektiğini sözlerine ekledi.




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