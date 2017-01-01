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Sahte plakayı önleyecek yeni mühürler dağıtılıyor

25 Nisan 2017 Salı, 17:44

MERSİN (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yaptırılan ve plaka basımında kullanılan yeni mühürlerle, terör, hırsızlık ve gasp gibi olaylarda kullanılan sahte ve ikiz plakaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Apaydın, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda düzenlenen törende, araç plakaları için yaptırılan yeni damga mühürlerini yetkili oda temsilcilerine dağıttı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Apaydın, gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte merdiven altı plaka üretimlerinin meydana geldiğini belirterek, bunun önüne geçilmesi için Kanun Hükmünde Kararnameyle yasal düzenleme yapıldığını, sahte plaka yapan ve pazarlayanlara yüksek idari para cezalarının yanı sıra yargı yolunun da açıldığını anımsattı.

Apaydın, sahte plakayla mücadeleyi geliştirmek için federasyon tarafından plaka basımında kullanılan mühürlerin kendine özgü olmasını sağlamak, sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasına karar verildiğini ifade ederek, "Yeni mühürle amacımız, sahte, ikiz plakayla terör ve hırsızlık olaylarına karışan plakaları men etmek." dedi.

Yapımı tamamlanan yeni mühürlerin yetkili odalara dağıtımının sürdüğünü aktaran Apaydın, süreci en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

Apaydın, çalışmanın, emniyet ve jandarma gibi güvenlik birimleriyle ortak hareket edilerek gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu sahte plakaları ve yönetmeliğe uygun olmayan plakaları takan araçlar 1 Temmuz'dan itibaren, fenni muayenelerini yaptıramayacaklar. O zamana kadar bunlara bir imkan tanıyoruz ancak yasal plakası olup da üzerinde hala oda mühürleri olanlar ilerde değiştirmek suretiyle geçerli olacak." diye konuştu.

- Plakalara yeni bant rengi ve seri numara da gelecek

Ankara'da gerçekleştirilen 2 terör saldırısında da kullanılan araçlarda ikiz plaka olarak bilinen sahte plakalar olduğuna vurgu yapan Apaydın, şöyle devam etti:

"Korsan plaka yapanlar, merdiven altında plaka basanlar, hiç kimliğine bakmadan plaka yaparlardı, ısmarlama plaka yaparlardı. Şimdi bu plakalar görsel olarak daha çok incelenecek. Şu anda plakaların kenarında mavi bir bant var. Emniyet Genel Müdürlüğüyle beraber yaptığımız çalışma neticesinde, o bandın yanında takriben 7-8 milimetre genişliğinde sarı renkte bir bant daha olacak. Bu bandın üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğünün kısaltması olan EGM yazacak ve plakanın altında bir seri numara olacak. Bunun için büyük uğraş veriyoruz, emniyet teşkilatımızla gece gündüz bu işe yoğunlaşıyoruz. Bunu en kısa zamanda yürürlüğe koyacağız. Bu plakanın örneğini Almanya'da yaptırdık ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün trafikle ilgilenen birimine verdik. Onlar bunun üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Bakanlığımızdan izin çıkarsa o plakaları basmaya devam edeceğiz. Böylece bir nebze terörü, hırsızlığı, gasbı önlemiş olacağız."

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