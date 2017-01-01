25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine ziyaret

25 Nisan 2017 Salı, 17:52

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Mehmet Özal'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ata, şehit Özal'ın (26) Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Baba Yılmaz Özal ve ailenin diğer bireylerine başsağlığı ve sabır dileyen Vali Ata, acılarını paylaştığını belirtti.

Ziyarette, şehit Özal için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ata'nın taziye ziyaretine AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Dörtyol Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Turan da katıldı.

Kulp kırsalında faaliyet yürüten PKK terör örgütüne yönelik 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan 3 askerden biri olan Mehmet Özal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.


İLGİLİ HABERLER
Hatay'dan iki tabur askerin Ankara'ya götürülme girişimi davası
YEREL

HATAY'DAN İKİ TABUR ASKERİN ANKARA'YA GÖTÜRÜLME GİRİŞİMİ DAVASI
15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar
YEREL

15 TEMMUZ'U İŞARET DİLİYLE ANLATTILAR
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
57. Alay Vefa Yürüyüşü
YEREL

57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ
İSTE çifte bayramla ikinci yaşını kutladı
YEREL

İSTE ÇİFTE BAYRAMLA İKİNCİ YAŞINI KUTLADI
Dörtyol'da ilk skolyoz ameliyatı yapıldı
YEREL

DÖRTYOL'DA İLK SKOLYOZ AMELİYATI YAPILDI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ PLAY-OFF
Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I KUTLADI
Hatay'da traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

HATAY'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Hatay'da 23 Nisan Futbol Turnuvası
YEREL

HATAY'DA 23 NİSAN FUTBOL TURNUVASI
Hatay'da Mobil PTT aracı hizmete giriyor
YEREL

HATAY'DA MOBİL PTT ARACI HİZMETE GİRİYOR
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Filmlerdeki hatalar
KÜLTÜR-SANAT

İŞTE FİLMLERDEKİ UNUTULMAYACAK EN BÜYÜK HATALAR!

 1
  • 2 O şimdi Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri...
  • 3 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 4 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...