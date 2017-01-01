Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine ziyaret

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HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Mehmet Özal'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ata, şehit Özal'ın (26) Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Baba Yılmaz Özal ve ailenin diğer bireylerine başsağlığı ve sabır dileyen Vali Ata, acılarını paylaştığını belirtti.

Ziyarette, şehit Özal için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ata'nın taziye ziyaretine AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Dörtyol Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Turan da katıldı.

Kulp kırsalında faaliyet yürüten PKK terör örgütüne yönelik 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve helikopterle Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan 3 askerden biri olan Mehmet Özal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.



