"Bitmeyen Savaş" konferansı

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KARABÜK (AA) - İsrail'in 2012'de düzenlediği ağır saldırının ardından Gazze'ye giden İngiliz gazeteci ve belgeselci Harry Fear, "İsrail'in askeri stratejisi orada (Gazze) terör yaratmak, terör oluşturmak." dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Artı Kariyer Kulübü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bitmeyen Savaş" konferansında konuşan Fear, İngiltere'de birçok insanın Suriye'de gerçekte ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Suriye'de son olarak kullanılan kimyasal saldırının, kimin, ne için, neden kullandığını kimsenin bunu net olarak bilmediğini ifade eden Fear, "Dünya genelinde gazeteciler üzerinde artan bir baskı var. İngiltere'den geliyorum, son dakika haberi olarak seçim haberini duydum. İngiltere'de ana muhalefet partisi için bir medya savaşı başlatılmış durumda. Bizde gerçekten eşitsizlik, maaşlarda düşüklük vardı, gittikçe yiyecek yardımına olan ihtiyaç arttı. Dünyadaki en zengin ülkelerden birisi olmasına rağmen evsiz insanların sayısında ciddi oranda bir artış var. Bu gerçekten ekstrem bir gerçek. Muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn, kimyasal silahların ilk önce kullanılmasını reddettiğini açıkladı. Bu sadece İngiltere değil Avrupa'da deli olarak adlandırıldı. Jeremy Corbyn, var olan değerlerin, mevcut politikaların bir parçası olmayan birisi. Gördüğünüz gibi bizim İngiltere'deki medyada da sorunlarımız var." diye konuştu.

Gazze'deki işgalin, diğerlerinden çok farklı olduğuna dikkati çeken Fear, şöyle devam etti:

"Buraya gelirken çok güzel görüntüler gördüm, özgürce nasıl araba kullandığınızı, çevreyi nasıl seyrettiğinizi gördüm. Ama aynı şeyi Gazzeliler, Gazze'de yapamıyorlar. Bu da insan hakları ve adalet konularını da çok acınacak duruma getirmekte. Bu sadece dini bir sorun değil. Sorun uluslararası hukuktan kaynaklanan bir sorun. Eğer batı yakasındaki insanların durumuna ve uluslararası hukuktaki duruma bakarsak, batı yakasındaki insanlara karşı yapılanlar yasa dışı bir durum. Bir aşağılama işgali var, toprak işgali, toprak hırsızlığı var. Onları yok etme savaşı da var. Aynı zamanda İsrail hapishanelerinde devam etmekte olan açlık grevleri var. Bu ilk değil ümit ederiz son olur. Gazze dışındaki sorun da büyük bir sorun. İsrail açık hava hapishanesi gibi, Gazze'deki durum aynen açık hava hapishanesi gibi bir durum."

- "Günlük olarak orada insanları öldürüyorlar"

Fear, 2012'den itibaren Gazze'de hiçbir şey değişmediğini hatta daha da kötüye gittiğini belirterek, "2012'de Filistin'e gittiğimde durum, kuşatma altındalardı hala öyleler. Gün boyunca tepede korku salan sesler vardı, hala var. İsrail tarafından gelen saldırılar var, günlük olarak orada insanları öldürüyorlar." ifadelerine yer verdi.

Savaşın dehşetini, acımasızlığını gördükten sonra insanda "Bunu nasıl durdururum?" diye bir durumun ortaya çıktığını anlatan Fear, "Bu savaşın 2012'de başlaması tartışmalı bir durum. Futbol oynayan Filistinli bir genç evlerinin dışında öldürüldü, İsrailli keskinci tarafından. Buna karşılık olarak Filistinli güçler tarafından karşılık verildi. Devam eden günlerde durum daha da yükseldi. Siviller hukuk tarafından korunur. Hukuk bir halkı bir toplumu savaştan korumuyor. Savaş yasa dışı, savaştaki davranışlar da yasa dışı. Filistin'deki ana sorun orantısal olarak bölüşümün olmaması, orantısız güç olarak kimin hangi tarafa ne kadar bir güç kullanacağı konusu net olarak belli değil. Daha da önemlisi sivilleri hedef alamazsınız. Çok sayıda sivilin ölmemesi için de gerekli tedbirlerin alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- "İsrail'in askeri stratejisi terör oluşturmak"

Savaş hukukunun uygulanmadığını, 8 günlük savaşta 9 çocuğun öldüğünü kaydeden Fear, şunları kaydetti:

"Sadece yaralananlar ve öldürülenler değil, aynı zamanda terörden etkilenenler oldu. Gerçekten objektif olan, tecrübe eden için açık ve net ki, İsrail'in askeri stratejisi orada terör yaratmak, terör oluşturmak. 2012'de Gazze'yi ziyaret ettiğimde bir apartmanda kalıyordum. Çok güzel bir manzara, komşulardan birkaç tane arkadaş edindim. Yakınımda yaşayan arkadaşlarımdan birisinin kardeşi savaşta öldürüldü. Onların hayatı trajedi."