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Kastamonu'da karma sergi açıldı

25 Nisan 2017 Salı, 18:21
Kastamonu'da karma sergi açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, 16 üniversiteden öğretim elemanlarının yaptığı 80 eserin yer aldığı karma sergi açıldı.

2. Karadeniz Bölgesi Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Karma Plastik Sanatlar Sergisi, Kuzeykent Kampüsü Bilgehan Bilgili Kütüphanesi'nde açıldı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serkan İlden, serginin açılışında yaptığı konuşmada, geniş kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Serginin ilkinin 2016 yılında Ordu'da açıldığını belirten İlden, "Bu sergi Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversitelerin güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakülteleri ile güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının katkısıyla hazırlandı. Serginin ikincisini Kastamonu Üniversitesi olarak üstlendik." dedi.

Çok sayıda üniversitenin sergiye katkı verdiğini dile getiren İlden, "16 üniversiteden öğretim elemanlarının yaptığı 80 eserden oluşan bir sergi açtık. Plastik sanatlarının tüm alanlarından katılım oldu. Resim, seramik, grafik, heykel gibi alanlar sergide mevcut." ifadesini kullandı.

İlden, serginin üçüncüsünün Samsun'da düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi, 28 Nisan'a kadar gezilebilecek.


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