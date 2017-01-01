İmeceyi resimlerinde anlattılar

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ADANA (AA) - Kozan’da dünya genelinde düzenlenen “Uluslararası İmece Usulü” resim yarışması sonuçlandı.

Kozan Şehit Kubilay İlkokulu ve Kozan Ticaret Odası işbirliğinde Türk kültürünün temel taşlarından biri olan imeceyi Türkiye ve dünya çocuklarına tanıtmak yardımlaşma, paylaşma duygusunu kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının onay vermesi sonucu dünyada anaokulu ve ilkokul seviyesinde öğrencilere yönelik "Uluslararası i̇mece usulü” adlı resim yarışması düzenlendi.

Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya, Bosna Hersek, Karadağ, İtalya, Hong Kong, Polonya, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Kuveyt, Hırvatistan ve Hollanda olmak üzere 17 ülkeden 127’si Türkiye’den olmak üzere toplam 248 okuldan öğrenciler, pastel ve kuru boyayla yaptıkları 2 binin üzerinde eseri kargo aracılığıyla okula gönderdi.

Koordinatörlüğünü sınıf öğretmeni Türker Manga'nın yaptığı yarışmada, eserler jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Romanya’dan Nicola İorga Schooldan Mirela Racaru birinci, Türkiye’den Kozan Halit Dağlı İlkokulu öğrencilerinden Elif Gülnisa Söylemez ikinci, Hong Kong Maunsang College Prımary Schooldan Lau Yeat Kınüçüncü oldu.

Etkinlik kapsamında yarışmaya katılan eserlerden oluşan sergi okulda açıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve tabletten oluşan ödülleri adreslerine gönderilecek.