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Bayburt'ta fırtına alabalık üretim çiftliğinde hasara yol açtı

25 Nisan 2017 Salı, 18:55
Bayburt'ta fırtına alabalık üretim çiftliğinde hasara yol açtı

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Demirözü ilçesinde fırtına nedeniyle Demirözü Barajı'ndaki balık üretim kafesleri parçalandı. Yöre sakinleri, baraja sürüklenen balıkları yakalayabilmek için adeta bölgeye akın etti.

Demirözü Barajı'nda kafes balıkçılığı yapan Orhan İşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık üretimi 500 ton olan tesisin işletme belgesini yaklaşık bir hafta önce aldıklarını söyledi.

Bölgede fırtınanın yaklaşık 22 saat sürdüğünü belirten İşi, "22 saatin sonucunda yaşanan tablo ortada. Yaklaşık 385 bin balık baraja kaçtı. Balıkların her biri 90 ile 180 gram arasında. Fırtınada 30'u aşkın besi kafesimiz tahrip oldu ve kullanılamaz hale geldi." dedi.

İşi, fırtına dolayısıyla önemli maddi kayba uğradıklarını vurgulayarak "750 bin lira civarında maddi kaybımız oldu. Tesisi yeni yaptığımız için de henüz sigorta yaptıramamıştık. Tam sigortalama işlemlerine başlamak üzereydik ki bu felaketi yaşadık." diye konuştu.

Yaşadıkları felaketin ardından daha erken toparlanmaları için devletten destek beklediklerini dile getiren İşi, bir an önce toparlanıp kaldıkları yerden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İşi, yöre sakinlerinin kafeslerden baraja sürüklenen balıkları yakalamaya çalıştığını anlatarak "Oltasını alan balık avlamaya geldi. Baraj çevresi panayırı andırıyor." dedi.

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