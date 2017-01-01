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MANİSA (AA) - 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 24. kez düzenlenen Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kaymakamlar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, öteki ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreni öncesi Litvanya’dan gelen dans topluluğu ekibi gösteri sundu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, törende yaptığı konuşmada, Manisa’nın 7 milyar dolar dış ticaret hacmiyle tarımıyla sanayisiyle Türkiye’nin lokomotif illerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin markasının oluşturulması gerektiğine işaret ederek, üzerlerine düşeni oda olarak yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Erbil, "Fuarlar kentlerin ve ülkelerin ekonomik gelişmeleri açısından son derece önemlidir. Manisamız kongre ve fuarlar şehri olabilir. Bunun gerçekleşmesi durumunda Manisamıza çok katkısı olur. Konya gibi Gaziantep gibi Manisa’nın da modern bir fuar ve kongreleşmeye ihtiyacı var. Büyükşehir yer göstermesi durumunda TOBB TÜYAP fuarcılık ile beraber böyle bir yerin Manisa’ya kazandırılması için elimizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise fuarın Manisa’ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirdi, fuar merkezindeki stantları gezdi.

Manisa Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 120 firmanın katıldığı fuar, 30 Nisan’a kadar 10.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.