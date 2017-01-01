"Bulunduğumuz yerin üstünde bir kalitemiz var"

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ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor'un devre arasında Yunanistan'ın PAOK ekibinden kadrosuna kattığı defans oyuncusu Georgios Tzavellas, "Ligde bulunduğumuz yerin üstünde bir kalitemiz var. Umarım önümüzdeki maçları alıp üst sıralara yerleşeceğiz." dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan turuncu-yeşilli takımın savunma oyuncusu Georgios Tzavellas, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Teknik direktör Safet Susic'in gelişiyle takımın belli aşamalar kaydettiğini ifade eden Tzavellas, "Basamakları üst üste geçtik. Farklı ve mevcut bir kalitemiz var. Ligde bulunduğumuz yerin üstünde bir kalitemiz var. Umarım önümüzdeki maçları alıp üst sıralara yerleşeceğiz." diye konuştu.

Problemler yaşadığı PAOK ile sözleşmesini feshettiğinde birçok teklif aldığını belirten Tzavellas, kendisini en çok isteyen kulübü tercih ettiğini ifade etti.

Tzavellas, sahada her zaman elinden geleni yapmaya çalıştığını vurgulayarak, kendisinin bu anlamda takıma bir enerji kattığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde yapılan idmana futbolcular, koşuyla başladı. Basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli takımın, basına kapalı bölümde ise fizik kondisyon çalışması gerçekleştirdiği öğrenildi.