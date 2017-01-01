Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan, KHK ile kapatılan Özel Conkbayırı Koleji'nin kurucu müdürü ve yönetim kurulu başkanı Sayim Ekici'nin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ekici ve avukatı Mustafa Saygı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen Ekici, savunmasında, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, hakkındaki iddiaları reddetti.

Telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Ekici, toplantılarda olduğu zamanlarda telefonunu sekreterine veya muhasebeciye bıraktığını söyledi.

Ekici, kolejin örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını ileri sürerek, okulun yüzde 5 hissesine sahip olduğunu ve sadece idari işlerle ilgilendiğini iddia etti.

Sanık avukatı Saygı ise müvekkili hakkındaki ByLock raporunun yeniden sorgulanmasını isteyerek, Ekici'nin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallere ilişkin inceleme raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, örgütle iltisaklı kurumda müdür olduğu ve kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.