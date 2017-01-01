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YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
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Oyun oynayan 2 çocuk patlamada yaralandı

25 Nisan 2017 Salı, 19:52

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesindeki dere yatağında oyun oynayan 2 çocuk, bir patlayıcının infilak etmesiyle yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Sağman köyünde oturan ve yaşları 12 ve 6 olan iki çocuğun köydeki dere yatağında oynadığı sırada bir patlayıcı henüz belirlenemeyen sebeple infilak etti.

Olayda yaralanan 2 çocuk, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri süren çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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