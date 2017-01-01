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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'daki Demirci ve Gül'ün yargılandığı "FETÖ" davası

25 Nisan 2017 Salı, 20:36

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Bölge Müdürü Ersin Demirci ile kapatılan Erzurum Özel Şifa Hastanesi Basın ve Protokol Müdürü Esalettin Gül'ün yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gül ve Demirci, bulundukları Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Sanıklardan Gül, savunmasında hayatı boyunca hiçbir terör örgütüyle ilişkisi olmadığını ve eylemsel faaliyete katılmadığını ileri sürdü.

Şahsına ait "ByLock" tespitinin olmadığını belirten Gül, "Ben hayatım boyunca illegal değil legal kurumlarda çalıştım. Ayrıca herhangi bir eylemsel faaliyete katılmam da söz konusu değildir. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Demirci de kendisine yönelik örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini öne sürerek, "Fiilen katıldığım bir eylem bulunmamaktadır. 4 yıl önce katıldığım bir basın açıklaması nedeniyle itham ediliyorum. 6 aydır tutukluyum ve mağdurum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Esalettin Gül ve Ersin Demirci'nin FETÖ/PDY'ye ait basın ve yayın organlarından Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansında bölge müdürü olarak görev yaptıkları ve 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY'nin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı ile "terör örgütü" ilan edilmesine rağmen örgüt faaliyetlerini sürdürdükleri belirtiliyor.

Demirci'nin, "14 Aralık Operasyonu" olarak bilinen ve Zaman Gazetesine yönelik operasyonlarda gazetenin genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı ile Samanyolu Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasının ardından Erzurum Adliyesi önünde basın açıklamasıyla operasyonları eleştirdiği ve örgütün propagandasını yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın, örgütün emniyetteki üyelerini FETÖ'ye mensup diğer üyeler hakkında tahkikat yapmaması için yönlendirdiği iddia ediliyor.

İddianamede, Gül'ün de görevlerini Demirci'ye devrettikten sonra örgütün finans kaynaklarından Özel Şifa Hastanesinde basın ve protokol müdürü olarak görev yaptığı, 17-25 Aralık'tan sonra örgütle irtibatını kesmediği, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi aracılığıyla ilettiği talimatları canlı kurye olarak örgüt mensuplarına aktardığı ve terör örgütünün sosyal medya faaliyetleri içinde paylaşımlar yaptığı ileri sürülüyor.

İddianamede, Gül ve Demirci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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