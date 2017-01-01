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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:49

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında Kırklareli'nde 2 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonda ise emniyettin sözde imamı olduğu öne sürülen 4 öğretmenden M.Ç. ile A.K. gözaltına alındı.

Firari şüpheli M.T. ile S.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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