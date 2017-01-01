Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu

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ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda polis, bankaların müşterilerine sunduğu ek limit hesaplarından 9 milyon lira çektiği ileri sürülen 17 kişiyi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.B.K'nin banka müşterileri için ayırdığı ek hesap limitlerinden, ATM'ler aracılığıyla para çektiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlının kredi kartından para çekip karşılığında nakit para vererek komisyon aldığını tespit eden ekipler, S.B.K'nin Ankara ve Van'daki iki banka görevlisiyle irtibatlı olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlı S.B.K'nin, bankaların sistem açığını bularak ATM aracılığıyla, banka müşterilerinin vadesiz hesaplar için ayırdığı ek hesap limitlerinden para çektiğini, bu paraları kredi kartlarına aktardığını tespit etti.

Çalışmalarını genişleterek sürdüren ekipler, paraların aktarıldığı kredi kartlarından şüphelilerin kurdukları paravan şirketler adına aldıkları pos cihazları üzerinden alışveriş yapıldığını ve bu yöntemle 9 milyon lira aktarıldığını belirledi.

- Banka görevlileri Dubai'ye kaçmak istedi

Ekipler, ismi belirtilmeyen 2 banka görevlisinin paraları başka şüphelilere aktararak Dubai'ye kaçmaya çalıştığını belirleyince Adana, Ankara ve Van'da 26 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikisi banka görevlisi 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kredi kartı, pos cihazı, sahte kimlik ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan polisin, operasyon sonucunda ATM'ler aracılığıyla vatandaşlardan dolandırıldığı tespit edilen 9 milyon liranın 6 milyon lirasına bloke koydurarak, paranın dolandırıcıların eline geçmesini önlediği öğrenildi.