Şüpheli tampon parçasından yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da bir otomobilin çapması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Zülfikar Coşğun'a çarpan şüpheli, kaza yerinde çarpmanın etkisiyle araçtan kopan tampon parçasından tespit edildi.

Cumartesi günü markete giden Zülfikar Coşğun'a (8), merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi'ndeki Aslanlıkışla Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı.

Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Coşğun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 17 santimetre uzunluğunda tampon parçası buldu.

- Şüpheliye ulaşmak için 3 bin 100 araç tek tek incelendi

Bu parçanın, çocuğa çarpan araçtan koptuğunu değerlendiren polis ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucunda, tampon parçasının ait olduğu aracın markasını tespit etti.

MOBESE kameraları kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, aynı markaya ait Konya'da bulunan 3 bin 100 aracı, sürücülerinin adreslerine giderek tek tek inceledi. Polis ekipleri, gittiği bir evde kaportası kırık araca ulaştı.

Polisi karşısında görünce suçunu itiraf eden araç sahibinin oğlu M.E'nin (17) ifadesinde, aracı olay günü babasından aldığını, kazadan sonra korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli M.E, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.