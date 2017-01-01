Adana'da zabıtadan "Arapça tabela" operasyonu

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ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, izinsiz şekilde iş yerlerine asılan Arapça tabelaları kaldırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü, kentin çeşitli noktalarındaki bazı iş yerlerine asılan tabela, led ışık ve posterleri, izinsiz olduğu ve görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle söktürdü.

Özellikle Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı ve 5 Ocak Bulvarı'ndaki dükkanlarda bulunan Arapça tabelaların kanunlara aykırı olduğu da iş yeri sahiplerine bildirildi.

Ekipler, söktükleri Arapça tabelalara el koydu.