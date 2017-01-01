Soba külü otomobili yaktı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, çöp konteynerinin yanına dökülen soba küllerinin üzerine park edilen araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Gaffar Mahallesi'nde bir esnaf, sobadan çıkardığı külleri sokakta bulunan çöp konteynerinin yanına döktü.
Küllerin söndüğünü zanneden Hüseyin Karacaoğlan, 06 GZ 627 plakalı aracını buraya park ederek ayrıldı. Bir süre sonra küllerin içindeki közlerin lastikleri tutuşturmasıyla araç yanmaya başladı.
Otomobilden çıkan dumanı görenler, itfaiyeye haber verdi. Çevredekiler ve itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Motor kısmı da yanan ve kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle sanayi sitesine götürüldü.