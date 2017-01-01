26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Soba külü otomobili yaktı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:42

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, çöp konteynerinin yanına dökülen soba küllerinin üzerine park edilen araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Gaffar Mahallesi'nde bir esnaf, sobadan çıkardığı külleri sokakta bulunan çöp konteynerinin yanına döktü.

Küllerin söndüğünü zanneden Hüseyin Karacaoğlan, 06 GZ 627 plakalı aracını buraya park ederek ayrıldı. Bir süre sonra küllerin içindeki közlerin lastikleri tutuşturmasıyla araç yanmaya başladı.

Otomobilden çıkan dumanı görenler, itfaiyeye haber verdi. Çevredekiler ve itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Motor kısmı da yanan ve kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle sanayi sitesine götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı sendikacıya hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIĞI SENDİKACIYA HAPİS CEZASI
Şehit Polis Gökhan Ünaldı için hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL

ŞEHİT POLİS GÖKHAN ÜNALDI İÇİN HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den nükleer denizaltıdan sonra bir Kore hamlesi daha!
DÜNYA

ABD'DEN NÜKLEER DENİZALTIDAN SONRA BİR KORE HAMLESİ DAHA!

 1
  • 2 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Konservatuvar yılları, en sağdaki kız gibi olan benim
  • 4 Leopar bu kez sert kayaya çarptı!