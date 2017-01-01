Darbeci Tuğgeneral ve 384 asker Adana'da yargılanacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görevden ihraç edilen dönemin Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da arasında yer aldığı 385 asker, Yargıtay'ın kararıyla Adana yargılanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının, CMK'nın 19/2 (Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister) maddesi uyarıca Adana Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin kararının ilam örneği ve dosya, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

- İstenen cezalar

Hazırlanan iddianamede 385 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca dönemin Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı hakkında da aynı suçlardan ceza istenirken, "Silahlı terör örgünü kurma veya yönetme" suçunu işlediği gerekçesiyle de 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dönemin Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerle kent merkezine girmeye çalıştığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıkmış, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığından çıkan zırhlı askeri araçların, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi girişinde TOMA ve zırhlı polis araçlarıyla durdurulduğu görülmüştü. Darbeci askerleri taşıyan zırhlı araçlarla konvoy halinde kent merkezine girmeye çalışan Gürcan'ın TOMA'ların yolu kestiğini görünce araçtan inerek güvenlik güçleriyle görüşmesi görüntülere yansımıştı.