"Karlar erimeden" ilkbahar gelmiyor

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KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 350 rakımlı Handere köyünün sakinleri, birçok bölgede ilkbahar yaşanırken hala karla kaplı köylerinde "Kara kış"ı yaşıyor.

Ülke genelinde havaların ısınmasının ardından karların erimesi, doğanın yeniden canlanıp çiçekler açması, bitkilerin yeşermesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı 2 bin 150 rakımlı Handere köyü, hala kar altında.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden ve kışın en uzun ve sert geçtiği yörelerden olan köyün sakinleri, özellikle geceleri aşırı soğuklar sebebiyle sobalarını yakmayı sürdürüyor.

Baharın gelmesiyle ülkenin birçok yerleşim yerinde ekim yapılmasına rağmen köyün tamamen karla kaplı olması yüzünden tarlalar işlenemiyor. Köy sakinleri, tarlalarında ekim yapmak için karların eriyip havanın ısınmasını bekliyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nazım Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek rakımda ve ormanlarla çevrili olması sebebiyle Handere köyüne baharın en az 20 gün geç geldiğini söyledi.

Bu sene kış mevsiminin ağır ve soğuk geçmesi dolayısıyla bu sürenin çok uzadığına işaret eden Öncü, şöyle konuştu:

"2 bin 150 rakımlı ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 350 rakımda bulunan 52 haneli Handere köyü 350 nüfusa sahip. Yüksek ve ormanlarla çevrili olması nedeniyle köye yağan kar geç eriyor. Bu sene aralık ayından itibaren beyaz örtüyle kaplanan köy, nisan ayının sonlarına gelinen bugünlerde karla kaplı şekilde duruyor. Buradaki vatandaşlarımız biraz zahmet çekiyor ama uzun süren kış mevsimi nedeniyle ekim ve biçim işlerini buna göre ayarlıyor."

Öte yandan, köyün ormanlık alanında, karları delerek baharı müjdeleyen ve yöre sakinleri arasında "Çiğdem" ya da "Kar çiçeği" olarak bilinen çiçekler ile köy yakınındaki karla kaplı Sıpkaç Dağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.