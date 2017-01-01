Afyonkarahisar'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

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AFYONKARAHİSAR(AA) - Afyonkarahisar'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), 6,4 büyüklüğünde yaşanacak bir depremin senaryolaştırıldığı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu toplantısı, kurumun toplantı salonunda yapıldı. Toplantı sonrası yaklaşık 150 personelin katılımıyla gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatında, 6,4 büyüklüğünde bir depremde yapılması gerekenler canlandırıldı.

AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki gerçeğini aratmayan tatbikata AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Servis Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü öğrencileri katıldı.

Senaryo gereği Kütahya, Burdur, Isparta, Konya ve Uşak’da da hissedilen depremde, 112 Acil Çağrı merkezine çok sayıda can kaybı ve yangın olduğu bildirildi.

Deprem sonrası AFAD ekipleri ile diğer yerel yardım ekipleri AFAD koordinasyon merkezinden gerekli yerlere yönlendirildi. Yıkım yaşanan bir alana gelen AFAD ekipleri, arama kurtarma köpeğinin bulduğu enkaz altındaki yaralı bir kişiyi kurtardı. UMKE sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Diğer bir alanda ise bir apartmanın enkazı altında ulaşılan yaralı, yüksekten halat yardımı ile indirildi. Yangın çıkan bir yere ise itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Tatbikat, dağcılık timinin kuleye büyük Türk bayrağı açmasının ardından sona erdi. Tatbikatı izleyen Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, personeli tebrik etti.

- Tatbikata 150 personel katıldı

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, amaçlarının afetlere daha hızlı müdahale edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Başarılı bir tatbikat icra ettiklerini anlatan Buldan, "Yaklaşık 150 personelin katıldığı bir çalışmaydı ve etap etap gerçekleştirilen bir çalışma oldu. Bunun sebebi de iş birliğini, kapasitemizi geliştirmek, durumumuzu görmek ve bu bağlamda arkadaşlarımızın yeterliliğini ve yetkinliğini test etmekti." dedi.