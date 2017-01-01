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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:42

SAKARYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli Sakarya, Bolu, Zonguldak, Kocaeli ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Sakarya, Bolu, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Bartın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli meslek gruplarından Sakarya'da 6, Zonguldak'ta 1, Kocaeli'de 18, Düzce'de 12 ve Bolu'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 14, Karabük'te 2, Düzce'de 7, Kocaeli'de 15 kişinin arandığı öğrenildi.

Bu arada, hakkında gözaltı kararı verilen Kocaeli'de 46, Karabük'te 11 ve Düzce'de 22 kişinin daha önce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu belirtildi.

Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen Kocaeli'deki 2 kişinin de daha önce etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldığı bildirildi.


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