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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:51

İZMİR (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 81 ildeki operasyon kapsamında İzmir, Denizli, Uşak, Manisa ve Aydın'da 133 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler haklarında yakalama kararı bulunan 72 şüpheliyi gözaltına aldı.

- Denizli

Operasyon kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 12'sinin firari olduğu, 16'sının aranmasına devam edildiği öğrenildi.

- Uşak

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 25'inin daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı, 20'sinin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, birinin de arandığı öğrenildi.

- Manisa

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon kapsamında 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

- Aydın

Aydın'da ise hakkında yakalama kararı bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



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