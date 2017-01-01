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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği tarafından organize edilen 2. Uluslararası Antalya Sinema Günleri 28 Nisan'da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Kültür Merkezi'nde 3 gün sürecek etkinlik boyunca dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda uzun ve kısa metraj kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel film seyirciyle buluşacak.

Gösterimi yapılan filmlerin yönetmen, yapımcı ve oyuncuları, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla Antalyalı sinemaseverler ile bir araya gelecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek "Ulusal Kısa Film Yarışması" ile kısa filmler de ödüllendirilecek.

İzleyiciler, "İzmir Kısa Film Festivali Uluslararası Seçkisi, Çok Kısa Filmler Festivali Seçkisi, Gümüşhane Film Atölyesi Belgesel Seçkisi, En İyi 10 Kısa Animasyon" gibi bölümlerde onlarca filmi ücretsiz izleme şansı bulacak.

"Fantastiğin Kısası" bölümünde gösterilecek "Eski Koltuklar" (Tanju Berk), "Siyah Çember" (Hasan Can Dağlı) ve "Mod" (Deniz Tarsus) filmlerinden sonra Murat Tolga Şen ve Murat Kızılca, fantastik sinemayla ilgili söyleşi gerçekleştirecek.

Sinema yazarları Alper Turgut ve Saffet Serdar Akbıyık ise sinema gazeteciliği konusunda deneyimlerini aktaracak. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi sinema yazarları Banu Bozdemir ve Fırat Sayıcı da "Türkiye'de Kısa Film ve Festivaller" üzerine konuşma yapacak.

"Siyah Karga" filminin yönetmeni Tayfur Aydın ile "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar" filminin yönetmeni Erhan Tuncer de sinemaseverlerle bir araya gelecek.

2. Uluslararası Antalya Sinema Günleri, herkese açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.