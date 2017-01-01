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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:04

MALATYA (AA) - Ankara merkezli 81 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Malatya'da gözaltına alınan 17 şüphelinin evlerinde, "F" ve "T" serisi, 1 ABD doları ve örgüte ait simgelerinde arasında yer aldığı çok sayıda dijital doküman ve malzeme ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Malatya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 17 kişinin ikametinde yapılan aramalarda "F" ve "T" serisi, birer dolarlık banknot ile FETÖ'ye yararlı olan kişilere verildiği ileri sürülen 16 "Kıtmir madalyonu" ve Kıtmir tablosu ayrıca terör örgütüne ait simgelerin de arasında yer aldığı çok sayıda dijital doküman bulundu.

Operasyon kapsamında aranan 18 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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