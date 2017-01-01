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FETÖ sanığı doktora 3 yıl hapis cezası

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:08

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan doktor, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan doktor H.H.Y. ile avukatı katıldı.

H.H.Y savunmasında, dini bir cemaat olarak bildiği FETÖ içerisinde kısa süre de olsa yer aldığı için pişman olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirten H.H.Y, şunları anlattı:

"Bu programı WhatsApp gibi düşündüm. Telefonuma da adını Bekir olarak bildiğim ancak daha sonra gerçek adının Behçet olduğunu öğrendiğim kişi kurdu. Bir hafta ya da 10 gün telefonumda kurulu kaldı. ByLock rehberinde kimler vardı şu an hatırlamıyorum. Korktuğum için de telefondan sildim. Örgütsel iletişimim olmadı. Öğrencilik dönemimde evlerinde kaldım. Asistanlık dönemimde de 4-5 kez oturmalarına katıldım. Bu oturmalarda Fetullah Gülen'in vaaz videoları izlettirilir ve çeşitli kitapları okunurdu. Himmet de istediler ama maddi durumum iyi olmadığı için vermedim."

Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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