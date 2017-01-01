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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'daki FETÖ/PDY davası

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:49

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan, aralarında Uluslararası Antalya Üniversitesi çalışanlarının da bulunduğu 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda görülmeye başlayan duruşmaya, tutuklu sanıklar Oktay Köktebir, Özkan Akman, Ramazan Karol, Sait Uyğun, Süleyman Erbay, Vahit Uzunlar, Mustafa Özen, Zübeyr Yıldırım, tutuksuz yargılanan sanıklar Süleyman İyi, Özkan Ünal ile yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu yargılanan sanıklardan eski Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım, üniversitede hukuk fakültesinin kurulmasında görev aldığını anlattı. Yıldırım, hukuk fakültesinden mezun vermeden emekli olmak istemediği için öğretim üyeliği görevine devam ettiğini ileri sürdü.

- "Benim para koleksiyonum var"

Örgütün sözde "Antalya il imamı" olduğunu iddia edilen Hasan Tarık Şen'in üniversitenin mütevelli heyetinin üyesi olduğunu bildiğini belirten Yıldırım, "Hasan Tarık Şen'i il imamı olduğunu ise bilmiyordum." dedi.

Yıldırım, aramalar sırasında çekmecesinde bulunan bir doların para koleksiyonuna ait olduğunu, aramalar sırasında bulunan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitabın evine nasıl geldiğini ise hatırlamadığını ileri sürdü.

Sanıklardan Uluslararası Antalya Üniversitesinin eski yazı işleri müdürü Özkan Akman, aynı üniversitede çalışan Genel Sekreter Sedat G'nin, kendilerine 2014 yerel seçimlerinden önce ve 17/25 Aralık'tan sonra hükümet çalışmalarını eleştiren tweet'ler atılmaları yönünde baskı yaptığını iddia etti.

Akman, "Bize başka partilere çalışmamızı söylüyordu, hükümetin çalışmalarını kötülememiz isteniyordu. Ayrıca sosyal medya hesaplarında bu yönde paylaşımlar yapmamızı söylüyorlardı." dedi.

Diğer sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Oktay Köktebir, Ramazan Karol, Süleyman Erbay, Vahit Uzunlar ve Zübeyr Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sait Uyğun, Mustafa Özen ve Özkan Akman'ın örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanmadıklarının tespit edilmesi nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verilerek, duruşma erteledi.


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