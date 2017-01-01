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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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"Obezite, eklemlerde erken kireçlenmeye neden oluyor"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:25

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, obezitenin daha erken yaşta eklem kireçlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Kesemenli, yaptığı açıklamada, kireçlenmenin en sık karşılaşılan eklem hastalıklarından biri olduğunu kaydetti.

İleri yaşlarda eklem kıkırdaklarında dejenerasyon başladığını belirten Kesemenli, ilerleyen yaşlarda kopmaya ve yıpranmaya başlayan eklem kıkırdaklarının zaman içinde tamamen yok olduğunu ifade etti.

Kesemenli, kıkırdağın kaybolmasıyla kemik yüzeylerin birbirine sürterek sertleştiğini ve eklemlerde ağrıların ortaya çıktığını aktararak, halk arasında "kireçlenme" olarak adlandırılan eklem hastalığının bu şekilde oluştuğunu belirtti.

Kireçlenme belirtilerinin direkt olarak eklem ağrılarıyla ortaya çıktığına dikkati çeken Kesemenli, "Hasta her hareketinde, yürüme esnasında ağrı yaşıyor. Daha sonrasında bu ağrılar hasta hareket etmese dahi, gece uyurken bile kendini gösterir. Zaman içerisinde bu eklemler yıprandığı için şekil değişikliği başlıyor ve en son aşamada eklemlerde hareket kısıtlılığına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

- "En sık diz eklemlerinde karşılaşıyoruz"

Prof. Dr. Kesemenli, eklem kireçlenmesine yol açan birden çok faktör olduğunu ifade ederek , açıklamasında şunları dile getirdi:

"En sık karşılaştığımız eklem diz eklemi. Bunu etkileyen ilk faktörlerden biri genetik yapı. Daha önce ailesinde benzer rahatsızlık olan kişilerde eklem kireçlenmesi görülebiliyor. Yaş ilerlemesi, diğer bir faktör. Yaş ilerledikçe kireçlenme riski de artıyor. İlerleyen yaşlarda eklem kıkırdaklarındaki yıpranma artıyor. Eklem kireçlenmelerinde en önemli faktör obezite. Fazla kilo, eklemlere binen yükün artmasına ve bunun sonucunda da eklemlerin daha erken yıpranmasına neden oluyor. Normalde 55-60 yaşlarında eklemlerde yavaş yavaş dejenerasyon başlarken, fazla kilolu olanlar 40'lı yaşlarda bu sorunla karşılaşabiliyor. Bu yüzden insanların fazla kiloya dikkat etmeleri gerekiyor. Eklem kireçlenmesini erken dönemde önlemek için obeziteden kaçınmak, spor yapmak ve beslenmeye dikkat etmek lazım."

Türkiye'nin eklem cerrahisinde önemli yol aldığını vurgulayan Prof. Dr. Kesemenli, eklem cerrahisinde Avrupa ve ABD'de hangi işlem uygulanıyorsa Türkiye'de de aynısının uygulandığına işaret etti.

Kesemenli, dünyayla şu anda yarış içerisinde olunduğunu vurgulayarak, "Hastalarımızdan 'Eklem içine enjeksiyon, kök hücre yapalım mı?' diye sürekli soranlar var. Kök hücre kötü bir yöntem değil fakat eklem içinde gelişmiş bir dejenerasyonu önlemede herhangi bir etkisi yok." değerlendirmesinde bulundu.


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