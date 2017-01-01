Kayserispor'da yüzler gülüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımla iki gündür çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, futbolcuların yüzlerinin gülmeye ve yaptıkları işten keyif almaya başladıklarını söyledi.

Mesut Bakkal, sarı-kırmızılı takımın Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'a gelmekten son derece memnun olduğunu dile getiren Bakkal, takımla ikinci kez antrenmana çıktığını belirterek, "İyi ki de gelmişim diyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımda çok kaliteli oyuncu grubu olduğunu vurgulayan Bakkal, şöyle konuştu:

"Çok uzağa gitmeye gerek yok, bundan 4 hafta önce 12 puan alan bir futbol takımı var. Bu takımın neler yaptığı o kadar net ortada, demek ki bunlarda bu kalite var. Biz de son 6 haftada bunları ayağa kaldırma, birbirimize yardım etme adına ilk iki güne iyi başladık. Futbolcuların yüzleri gülmeye başladı, keyif almaya başladılar. Çünkü bu işi yapmak istiyorsanız coşkulu olmanız gerekiyor. Onun için de birçok sebebimiz var. Çok güzel bir camiada çalışıyoruz. Tribünlerimiz dolmaya başladı. Kayseri çok güzel bir camia, oyuncuların da bunları göz önüne alıp gerekeni yapmasını istiyorum."





- "İnşallah kazanıp, bundan sonraki maçlara rahat çıkarız"





Ligde her takımın birbirini tüm yönleriyle tanıdığını dile getiren Mesut Bakkal, "Çalışmalara iyi başladık. Deniz ve Güray'ın kart cezası var ama bu dönemler başka oyuncuların devreye gireceği ortamlardır. O yüzden de çok fazla hayıflanmadan devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takımın moral ve motivasyonunun üst düzeyde olduğunu aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

"Oyuncuların moral motivasyonunu yükselterek maça hazırlamaya çalışıyorum. İyi mücadele edebilecek ve o karakteri ortaya koyabilecek bir takım olacağına eminim. Çünkü o sinyalleri veriyorlar. Ben öncelikle oyunculara teşekkür ediyorum, iletişimimiz çok iyi, bunun Aytemiz Alanyaspor maçına yansıyacağını inanıyorum. İnşallah kazanıp, bundan sonraki maçlara rahat çıkarız diye düşünüyorum."





- Antrenman





Sarı-kırmızılı takım, kulüp tesislerinde, Mesut Bakkal yönetiminde yaptığı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Koşunun ardından açma germe hareketleriyle devam eden idmanda, futbolcular daha sonra topla çalıştı.

Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.