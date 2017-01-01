26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit Kul son yolculuğuna uğurlandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:03

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde defnedildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kul'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akören Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada Kul'un annesi Hatice ve babası Ragıp Kul ile yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Konvoy eşliğinde Akören Camisi'ne getirilen Kul'un cenazesi, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Şehidin annesi Hatice Kul, burada tabuta sarılarak, "Gül oğlum güllere boyandı, şehit oldu. Bütün dünya duysun, kokusu aynı kundaktaki gibi." diye ağıt yaktı.

Kul'un cenazesi, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Akören Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, AK Parti milletvekilleri Celalettin Güvenç ile İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, şehidin görev arkadaşları ve diğer ilgililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR 3 YARALI
Kahramanmaraş'ta Okul Sporları Kano İl Biriciliği
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA OKUL SPORLARI KANO İL BİRİCİLİĞİ
Tapudaki indirim gayrimenkul sektörünü canlandırdı
YEREL

TAPUDAKİ İNDİRİM GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRDI
Kars'taki terör saldırısı
YEREL

KARS'TAKİ TERÖR SALDIRISI
Erkoç: &quot;Atıksu artıma tesisi Kahramanmaraş'ın en önemli projelerinden biridir&quot;
YEREL

ERKOÇ: "ATIKSU ARTIMA TESİSİ KAHRAMANMARAŞ'IN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİDİR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı