Şehit Kul son yolculuğuna uğurlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde defnedildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kul'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akören Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada Kul'un annesi Hatice ve babası Ragıp Kul ile yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Konvoy eşliğinde Akören Camisi'ne getirilen Kul'un cenazesi, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Şehidin annesi Hatice Kul, burada tabuta sarılarak, "Gül oğlum güllere boyandı, şehit oldu. Bütün dünya duysun, kokusu aynı kundaktaki gibi." diye ağıt yaktı.

Kul'un cenazesi, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Akören Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, AK Parti milletvekilleri Celalettin Güvenç ile İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, şehidin görev arkadaşları ve diğer ilgililer katıldı.

