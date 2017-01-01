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İslam dünyasının yaşadığı sorunlar Van'da tartışılacak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:08

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), 25 ülkeden 100 bilim adamının katılımıyla "İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 10-14 Mayıs'ta yapılacak kongreyle ilgili kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, çok önemli konuların konuşulacağı, İslam ülkelerinin geleceği ile ilgili konuların ortaya atılacağı bir kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uzun bir hazırlık döneminin ardından kongrenin yapılma aşamasına geldiğini aktaran Battal, "Bu kongre aslında İslam ülkelerinin kendileriyle kendi içerisindeki diyaloglarının konuştuğu dillerin, birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyma açısından çok önemli bir sempozyum olacak." dedi.

İslam ülkelerinin kendi içerisinde sürekli tartıştığı, konuştuğu veya sorun yaşadığı konularla ilgili çözüm önerilerinin tartışılacağını bildiren Battal, şöyle devam etti:

"En önemli başlıklardan biri ekonomi. İslam dünyası çok önemli kaynakları elinde tutmasına rağmen ekonomik açıdan da sorun yaşayan ülkelerin yine İslam ülkeleri olduğunu görüyoruz. İslam dünyası ekonomik güçlerini, ekonomik kaynaklarını doğru kullanamıyor. Belki o sonuç çıkacak sempozyumdan. Kendi aramızdaki ekonomik ilişkilerin doğru bir şekilde geliştirilmesi bakımından da çok önemli bir başlık. Alanında çok güçlü isimler, bilim insanları katılacak. Bu sempozyumun YYÜ bünyesinde yapılması bize ayrı bir güç, ayrı bir mutluluk veriyor."

- "İslam dünyasının yaşadığı felaketler iradi bir tercih değil"

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karadağ da kongrede yurt içinden 59 ve 24 ülkeden 49 bilim adamının katılımıyla bilimsel tartışmaların yapılacağını aktardı.

Kongre ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini ve ortaya çıkacak sonuç bildirgesini de ülkede görev yapan yabancı misyonunun tamamına göndereceklerini bildiren Karadağ, şöyle konuştu:

"Bugün İslam dünyasının yaşadığı felaketler, terör, göç, medeniyet değerlerinin yok edilmesi, insanlık değerlerinin ayaklar altına alınması, horlanması İslam dünyasının ve Müslümanların tercihi değildir. Yapılan bütün akademik ve sosyopolitik çalışmalar sosyolojik araştırmalar göstermiştir ki İslam dünyası şu anda fiili bir proje uygulamasının safhası halindedir. Maalesef iradi bir tercihi olmamasına rağmen bir felaket yaşamaktadır. Haçlı seferleri ve Birinci Dünya Harbi'nden sonra belki Ortadoğu 3'üncü büyük tarihi felaketini yaşıyor. Biz üniversite olarak, bilim camiası olarak, mensubu olduğumuz medeniyete karşı sorumluluk duygularımızla bunlara bigane kalamazdık. Tamamen akademik hassasiyet ve bilimsel bir metodoloji ile İslam dünyasının yaşamış oldukları sorunları ve sıkıntıları, tarihi felaketi ele almamız lazımdı. Üniversitemiz bu işi yaptı."

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