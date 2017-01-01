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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da öğretmenin sosyal medya paylaşımına inceleme

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:17

MALATYA (AA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir öğretmenin sosyal medyadan halk oylamasına ilişkin yaptığı paylaşımla ilgili inceleme başlatıldı.

Arguvan'da bir okulda öğretmen olarak görev yapan İ.G'nin sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından Kaymakamlık tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Öğretmen İ.G, sosyal medya hesabından 16 Nisan'daki halk oylamasında "hayır" tercihinin aldığı oy oranına ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

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