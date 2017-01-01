26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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GÜNCELLEME -Oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:24
GÜNCELLEME -Oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde ile gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan tutuklandı.

Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ihbarı aldı.

Villada yapılan aramada, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme makinesi, 1 adet suni iklimlendirme kabini evin muhtelif yerlerinde yaklaşık 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler, villada bulunan sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan'ı (45) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Erdoğan, ifade işlemleri için Marmaris Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Selim Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklandı.

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