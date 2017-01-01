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Ordu'da çilekle istihdama katkı sağlanıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:27

ORDU (AA) - Ordulu üreticilerin, fındık bahçelerinden ilave gelir sağlamaları için dağıtılan çilek fideleri yüzleri güldürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilere gelir getirici yeni kaynaklar sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Çilek üretimini geliştirme" projesinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, il genelinde bu sene 40 dekar alanda çilek üretimi için 240 bin sertifikalı çilek fidesi dağıtıldığı kaydedildi.

Proje doğrultusunda, istihdam ve ekonomik kazancın artırılmasının da amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son yılların dikkat çeken tarımsal faaliyetlerinden çilek üretimi konusunda, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı desteklemeler çiftçinin yüzünü güldürdü. Yapılan desteklemelerle küçük tarım işletmelerinde fındık haricinde alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliği teşvik edildi. Uygulanan modern tarım teknikleri ve fide destekleri sayesinde ilk hasattan itibaren ortalama 750-1200 kilogram ürün elde eden çiftçiler, il içi ve dışı toplu, perakende ürün satışı yaparak ekonomiye katkı sağladı. Çilek yetiştirilen alanlarda çalışan kişi sayısı da artarak istihdama ilave katkı sağlanmış oldu."

Açıklamada, 2015 yılında 60 dekar alan için 420 bin fide ve 2016 yılında 35 dekar alana 200 bin fide dağıtımının yapıldığına işaret edilerek, bu sene dağıtılan 240 bin fide ile üç yılda dağıtılan fide sayısının toplam 860 bine ulaştığına işaret edildi.

Açıklamada, destek kapsamında kurulan çilek bahçelerinde verimin beklenen düzeyde gerçekleştiği ve hava şartlarına bağlı olarak kasım ayına kadar ürün alınabildiği aktarıldı.


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