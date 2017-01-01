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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te terör operasyonu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:40
Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen 150 kilogramlık el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Hanelmalı köyü sınırlarındaki Şeyhtün Tepe yakınlarında menfeze yerleştirilmiş 150 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla, 10. Komando Tugay Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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