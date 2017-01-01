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Kocaeli'de eski emniyet müdürü hakim karşısında

26 Nisan 2017 Çarşamba, 19:52

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla hakkında dava açılan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vekiliyken açığa alınıp meslekten ihraç edilen Zeynettin Sağlam'ın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sağlam ve avukatı Tahir Hakkı İskender katıldı.

Sağlam, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddederek, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını söyledi.

Sağlam, darbe girişimini kınadığını dile getirerek, "Darbe girişimi gecesi Karamürsel'de denetim görevinden dönerken bir arkadaştan 'Askerler köprüyü trafiğe kapatmış.' şeklinde mesaj geldi. Polis Evi'ne geçtim, raporumu yazdım. Görevim bitmişti. Eve gitmek yerine İl Emniyet Müdürlüğüne gittim. Polislerin görevlerinin başında olmasını sağladım. 00.45 sularında emniyet müdürlüğüne yaklaşık 600 metre mesafedeki evime gittim. İhtiyaç giderdim. Şoförü çağırdım ancak henüz gelmemişti. O sırada darbe olduğu haberlerini gördüm." şeklinde konuştu.

Sokaktayken sela sesleri dışında, müzik çalındığını anlatan Sağlam, "Yanlarına gittim 'Sesini kısın.' dedim. O sırada imamı gördüm. İmamla konuştuğumda 'Cumhurbaşkanımız vatandaşları sokağa çıkma çağrısında bulundu, haberin yok mu?' dedi. Ben de ona, 'Görevini yap.' dedim. Şoför geldi, o sırada müzik sesleri yine duyulmaya başladı. Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etmedim. Sela sesi ve şehit haberlerine müzik sesi karışınca müzik sesinin kısılmasını istedim. Bu müzik yaşanan olayla ilintili olmayıp, taverna müziği niteliğindeydi." diye konuştu.

Hakimin, "Sokağa çıkma yasağı var dediğin iddia ediliyor. Ne diyorsun.' şeklindeki sorusuna Sağlam, böyle bir şey söylemediğini iddia etti.

Tanık A.K.K. de 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine arkadaşlarıyla sokağa çıktıklarını belirterek, sokakta "Ölürüm Türkiyem, İstiklal Marşı" gibi şeyler çaldıklarını dile getirdi.

Taverna müziği açmadığını belirten A.K.K, "01.00 sularında sanık Zeynettin Sağlam'ın şoförü yanımıza gelerek, müdürün kızdığını, ses sistemini kapatmamız gerektiğini, dağılmamız gerektiğini yoksa jandarma ve çevik kuvvetin kendilerini dağıtacağını iletti. Ben sanığı olay yerinde görmedim. Sonra görüntülerden şoförü teşhis ettim." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı İskender de tanık beyanını kabul etmediklerini aktararak, sanığın kaçma, delilleri karartma durumu olmadığı belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, dijital materyallerle ilgili raporun istenmesine, tanıklar N.K. ile E.U'nun zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sağlam'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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