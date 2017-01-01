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Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyelerinden Kilis'e ziyaret

27 Nisan 2017 Perşembe, 00:23

KİLİS (AA) - Türk Chopper Motosiklet Kulübü Gaziantep üyeleri, merkez nüfusu 93 bin 300 olmasına karşın 30 bin motosikletin bulunduğu Kilis'i ziyaret ederek şehir turu yaptı.

Kulübün Gaziantep İl Başkanı Sedat Durgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman şehirlere gerçekleştirdikleri ziyaretlerin amacının Türkiye'de güvenli sürüşe ve kask kullanımına dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 42 ilde örgütlendiklerini aktaran Durgun, kulüp üyelerinin motosikletlerini trafik kurallarına uyarak kullandığını, kasklarını ve koruma ekipmanlarını takmadan direksiyon başına geçmediğini söyledi.

Motosikletleriyle tur attıkları şehirlerde diğer sürücülere örnek olmaya çalıştıklarını dile getiren Durgun, şunları belirtti:

"Motosiklet kullanmak güzel, keyifli bir sosyal aktivite ama binerken de kasksız ve kıyafetsiz binmemek adına insanların dikkatini çekmek istiyoruz. Genellikle bizim motosikletler büyük olduğu için gençlerimiz yanımıza geliyor ve özelliklerini soruyorlar. Biz onların sorularını cevaplarken bu arada kask, güvenlikli kıyafet ve ayakkabı konusunda da bilgi veriyoruz. Burada bir tane daha gencimizi kask takmaya özendirebilir, alışkanlık haline getirebilirsek ne mutlu bize."

Kulübün Kilis İl Başkanı Mustafa Kerküklü de şehir turu atarken gençlerin kendilerine özenip güvenli sürüş ekipmanlarıyla motor kullanmalarını aşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kentte tur atan kulüp üyelerini vatandaşlar ilgiyle izledi.

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